FC Nantes : grande nouvelle confirmée pour Centonze !

La semaine dernière, nos confrères de Ouest-France avaient annoncés que Fabien Centonze, qui a été mis à l'écart par le FC Nantes pendant un peu plus d'un mois pour avoir eu une attitude irrespectueuse envers son entraîneur, Pierre Aristouy, et son staff, devait reprendre le chemin de l'entraînement collectif en début de semaine.

Quid de sa présence contre le RC Lens ?

Et comme on peut le voir sur les photos de la séance d'entraînement ouvert au public de ce mercredi après-midi publiées par le FCN sur son site officiel, l'ancien Messin a bien repris l'entraînement avec le reste de ses coéquipiers. Reste désormais à savoir si Fabien Centonze, qui n'a pas joué la moindre minute depuis le début de la saison en raison de sa blessure aux ischios-jambiers et sa mise à l'écart, sera convoqué par Pierre Aristouy pour le déplacement ce samedi (21h) sur la pelouse du RC Lens.

