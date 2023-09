FC Nantes : les Canaris collent déjà un énorme éclat au Stade Rennais !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Qui aurait pu imaginer le FC Nantes à pareille fête après 6 journées alors qu'il sortait d'une préparation très inquiétante et avait perdu ses deux premiers matches (1-2 contre Toulouse, 0-2 à Lille) ? Le nul contre Monaco (3-3) a libéré les Canaris, qui ont enchaîné par une bonne performance face à l'OM (1-1) et deux succès, à Clermont (1-0) et contre Lorient (5-3). Alors qu'elle s'apprête à disputer le derby au Roazhon Park, la Maison Jaune compte le même nombre de points que l'ennemi rennais (8) !

Des Canaris très réalistes depuis le début de la saison

Cette entame de saison très surprenante déjoue tous les pronostics. La preuve, Opta a réalisé un classement des expected points et le FC Nantes est leader avec 6 points de plus que ce que ses performances laissaient augurer. Les expected points sont calculés à partir du nombre d'occasions que se sont procurées les deux équipes d'un même match. Ça signifie donc que, depuis le début de la saison, les hommes de Pierre Aristouy font preuve d'un grand réalisme, aussi bien défensivement qu'offensivement.

Le calendrier du FC Nantes lors de la saison 2023-24

👀 Les expected POINTS, servent à évaluer les points et donc le classement que mérite VRAIMENT votre club selon ses PERFORMANCES en matchs.



➡️ Voilà, selon Opta, le NOMBRE de places que devrait avoir votre club si il avait remporté les POINTS qu'il méritait depuis le début de… pic.twitter.com/4oHXMVXBUV — Météo Foot (@MeteoFoot) September 27, 2023

