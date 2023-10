FC Nantes : l’ombre de Suaudeau plane sur les Canaris d’Aristouy

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Remonté au 8ème rang de Ligue 1 (11 pts) après sa victoire à Strasbourg (2-1) vendredi, le FC Nantes réalise un début de saison au-dessus des espérances malgré les absents et les coups du sort. Il faut dire que les Canaris sont particulièrement spectaculaires en ce début de saison avec (déjà) la 2ème attaque de Ligue 1 (14 buts).

Le Nantes le plus efficace depuis 1994-95

C’est bien simple, comme le rapporte Stats du Foot, il faut remonter à la saison 1994-95 sous Jean-Claude Suaudeau pour trouver trace d’un début de saison plus prolifique des Jaune et Vert. C’est même mieux que lors du dernier titre de champion du club en 2001 sous Reynald Denoueix.

Alors oui, le début de saison du FC Nantes doit beaucoup au succès glané contre Lorient dans un match ultra spectaculaire et particulièrement réaliste (5-3) mais quand on pense que Waldemar Kita a songé à éjecter Pierre Aristouy après seulement deux matchs et deux défaites, on peut se dire que l’homme d’affaires a eu raison de ne pas céder à son habituelle impatience…

Nantes a inscrit 14 buts après 8 journées de L1 pour la 1ère fois depuis l'exercice 1994/95 (15). #RCSAFCN — Stats Foot (@Statsdufoot) October 6, 2023

