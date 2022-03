FC Nantes : la date de commercialisation des places pour la finale de Coupe de France est tombée

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Dix-huit que le FC Nantes ne s'est plus rendu au Stade de France. A l'époque, c'était pour la finale de la Coupe de la Ligue, perdue face à Sochaux après une panenka ratée de Mickaël Landreau (1-1, 4 t.a.b. à 5). Alors, forcément, les supporters des Canaris vont se précipiter sur les sésames avant le rendez-vous dyonisien du 8 mai contre l'OGC Nice.

Des informations sont tombées ce mardi, via RMC. Déjà, le contingent de places sera de 19.724 pour chaque club. Elles seront vendues entre 20€ et 100€. Une première phase de distribution des sésames va avoir lieu en fin de semaine, à destination des associations de supporters. Ensuite, ce sera au tour des abonnés (qui pourront en avoir deux chacun) et des membres de "FC Nantes plus". Cette deuxième phase devrait avoir lieu la semaine prochaine. Enfin, s'il reste des tickets, ils seront vendus aux autres fans. Ceux qui ne pourront pas en avoir par ce biais devront ensuite attendre la commercialisation pour le grand public.

🎥💫 𝗧𝗼𝘂𝘀 𝗲𝗻𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲, 𝗲𝗻 𝗿𝗼𝘂𝘁𝗲 𝘃𝗲𝗿𝘀 𝗹𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 !



En attendant les informations liées à la billetterie qui ouvrira très prochainement, le @FCNantes propose aux amoureux des 💛 et 💚 de revivre la qualification, aux dépens de Monaco 🤩🤩 pic.twitter.com/gEFiIg1PB9 — FC Nantes (@FCNantes) March 22, 2022

Les places pour la finale seront distribuées cette semaine Le FC Nantes va commencer à distribuer les places pour la finale de la Coupe de France contre l'OGC Nice le 8 mai cette semaine. Les associations de supporters seront les premières servies. Viendra ensuite le tour des abonnés...

Raphaël Nouet

Rédacteur