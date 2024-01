FC Nantes : le cas Merlin symptomatique d'un mal profond

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Ce lundi, Foot Mercato annonce un accord entre l'OM et Quentin Merlin ainsi que des négociations bien avancées entre les deux clubs. Habituellement, la possibilité qu'un de leur joueur puisse rejoindre le rival marseillais aurait mis les supporters des Canaris sur les nerfs. Ils s'étaient ainsi opposés au départ de Léo Dubois à Marseille, idem avec Valentin Rongier.

Les supporters critiquent trop leurs jeunes

Mais cette fois, point de commentaires vindicatifs. Au contraire, la plupart des supporters du FCN ne verraient pas d'un mauvais œil le départ d'un joueur qui les a déçus depuis le début de la saison. Ce qui a fait s'étonner l'insider Emmanuel Merceron. Sur X, il a écrit : "Certains supporters du FC Nantes : "On veut voir des jeunes du centre, c'est notre ADN" ; " Merlin est nul, vivement qu'il se casse à l'OM et qu'on achète un autre latéral gauche", "Louza non merci, pas de retour, il est nul", "Abdou Touré était vraiment nul"". Les fans nantais seraient-ils plus (trop) durs avec les joueurs formés en leur sein ?

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Certains supporters du #FCNantes :

- "On veut voir des jeunes du centre, c'est notre ADN"

- " Merlin est nul, vivement qu'il se casse à l'OM et qu'on achète un autre latéral gauche".

- "Louza non merci, pas de retour, il est nul"

- "Abdou Touré était vraiment nul"

🤨 — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) January 22, 2024

Podcast Men's Up Life