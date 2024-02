FC Nantes : le fantôme de Domenech plane au-dessus de Gourvennec

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

L'un avait débarqué dans l'incompréhension la plus totale, en décembre 2020, entraînant des moqueries des supporters nantais, qui parlaient alors de Kita Circus et avaient diffusé des musiques de circonstances lors de son premier entraînement. L'autre a fait l'unanimité à son arrivée car il a connu le jeu à la nantaise et les belles heures du club. Et pourtant, après sept matches de Ligue 1, Raymond Domenech et Jocelyn Gourvennec présentent un bilan identique - et catastrophique - de quatre points !

4 points en 7 matches pour Domenech comme pour Gourvennec

L'ancien sélectionneur des Bleus n'avait pas remporté une seule rencontre mais avait accroché quatre nuls. Gourvennec, lui, a eu le bonheur de remporter son premier match (1-0 contre Nice) mais depuis, c'est la bérézina, en dehors d'un nul arraché à Reims (0-0) le week-end dernier. Cette statistique, produite par RMC, montre à quel point la situation est tendue pour l'actuel entraîneur du FCN. Car le média rappelle que Raymond Domenech avait été licencié au bout de 46 jours. Jocelyn Domenech a fait mieux pour ce qui est de la durée (il en est à plus de 60...) mais on sait combien la patience de Waldemar Kita a ses limites !

