RC Lens - FC Nantes : les Canaris arrivent à Bollaert avec un sacré record

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Pour l'ambiance, pas besoin d'attendre. On sait qu'à Bollaert, elle sera exceptionnelle. Pour le spectacle, on peut déjà fair confiance au FC Nantes qui arrive dans le Nord afin de défier le RC Lens avec un record exceptionnel.

Prestations probantes

En effet, si beaucoup, en début de saison, redoutaient des mois difficiles pour Pierre Aristouy, le technicien des Canaris, et ses troupes, il n'en est rien. Les Nantais sont dans la première partie du tableau et restent sur des prestations probantes. A tel point que pour retrouver un nombre de buts plus important (16) après 9 rencontres de championnat, il faut se retourner vers le siècle dernier.

Reste à savoir si les Canaris vont poursuivre leur série à Bollaert.

Le @FCNantes a inscrit 16 buts en 9 rencontres de Ligue 1 Uber Eats cette saison, son plus haut total au 21e siècle 🔝👏#FCNMHSC (2-0) pic.twitter.com/kF9qbF93Fo — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) October 22, 2023

