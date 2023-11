FC Nantes : les Canaris ont un énorme souci, Aristouy sur le banc des accusés

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

La stat est assez incroyable : le FC Nantes serait leader de L1 si les matches s'étaient arrêtés à la 60e minute. Les Canaris compterait 21 points, soit 6 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Ils auraient 2 points de plus que le PSG et le LOSC. A l'inverse, le FCN est la pire équipe de L1 entre la 60e et la 90e minute. Une stat qui peut interpeler.

La préparation physique en question

Le problème serait-il physique ? Mental ? Dans le podcast "Sans Contrôle", disponible sur le site de Ouest-France, le journaliste David Phelippeau a reconnu que ce sujet serait central vendredi à l'occasion de la conférence de presse de Pierre Aristouy :

« On est obligé de parler de la préparation physique. L’équipe semble en difficulté plus le match avance. On n’est pas en train de remettre en cause le travail de Julien Le Pape mais on se doit de poser la question à Pierre Aristouy. A moins que le style Aristouy soit trop exigeant pour tenir 90 minutes... On lui en parlera ».

On parle dans @PodcastNantes de cette stat' assez incroyable (merci @_naonao__ ) ! pic.twitter.com/jSEewTYhPZ — Simon Reungoat (@SimonReungoat) October 31, 2023

