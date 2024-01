FC Nantes : les supporters très remontés avant Laval

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Une fois n'est pas coutume, les supporters du FC Nantes ne sont pas remontés contre les Kita. Leur colère n'a rien à voir avec une décision du propriétaire, un recrutement hasardeux ou la nomination d'un responsable de la sécurité contesté. Ce coup-ci, c'est la Fédération et beIN qui sont dans leur viseur. En effet, la FFF et le diffuseur de la Coupe de France ont décidé ce mercredi de décaler le coup d'envoi du 16e de finale entre la Maison Jaune et le Stade Lavallois de 14h30 à 17h30 samedi.

La FFF et beIN dans le viseur des Canaris

Ce timing, à 48 heures de la rencontre, a évidemment provoqué une grosse vague de mécontentement parmi les quelques 27.000 supporters ayant déjà pris leur billet (dont un millier de Lavallois). La plupart avaient organisé leur samedi en fonction d'un match prévu en début d'après-midi. Ouest-France a compilé quelques-uns des messages les plus saignants sur les réseaux sociaux. Une chose est sûre : il devrait y avoir une banderole bien sentie à l'encontre de la FFF et de beIN samedi après-midi du côté de la tribune Loire !

Tenez, Monsieur ⁦@florenthouzot⁩ de la lecture… La colère des supporters après le match FC Nantes-Laval décalé à 17 h 30 #FCNantes #Nantes #Coupe de France de football @OuestFrance https://t.co/9vWJLuKQpH — David Phelippeau (@dphelippeau) January 17, 2024

