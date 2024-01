FC Nantes : Ménès veut du changement au Mercato et redoute la relégation

Si beaucoup de supporters du FC Nantes tapent aujourd’hui sur Jocelyn Gourvennec, avec qui les résultats se sont encore compliqués, Pierre Ménès n’est pas persuadé que le nouveau coach des Canaris est la cause des soucis du moment comme il l’a fait savoir dans son dernier « Face à Pierrot » sur YouTube.

« Certes Aristouy était 8ème au moment de son limogeage mais le déclin était déjà entamé. L’apogée de la saison de Nantes, c’est une victoire très convaincante à Strasbourg qui commence à dater. Je trouve que l’équipe n’est pas bonne, pas équilibrée. Défensivement, il y a des lacunes terribles et le recrutement n’est pas une réussite (…) Je pense qu’avec les moyens de Nantes, il y aurait les moyens de faire un recrutement plus franco-français, avec plus de joueurs comme Mollet par exemple ».