FC Nantes : Mostafa Mohamed déclassé par Aristouy suite à sa suspension ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Suspendu pour deux rencontres après avoir perdu ses nerfs devant l’arbitre du derby face au Stade Rennais, Mostafa Mohamed n’est pas certain de reprendre sa place de titulaire ce soir à Bollaert lors de RC Lens – FC Nantes.

En effet, s’il est le meilleur buteur des Canaris cette saison (5 buts en 7 matchs), l’Egyptien est annoncé remplaçant sur ce match par L’Equipe … et ce ne sont pas les mots de Pierre Aristouy sur la hiérarchie en attaque qui sont de nature à rassurer l’ancien joueur du Galatasaray : « Il n’y a pas de numéro 1, 2 ou 3. Le numéro 3 peut se retrouver numéro 1 d’un week-end à l’autre et vice versa ».

Mohamed pourrait payer cher sa suspension

D’après Ouest-France, Mostafa Mohamed était loin de figurer parmi les premiers choix de son coach en début de saison, lui qui se voyait davantage faire confiance à Ignatius Ganago en N°9 titulaire avant que le Camerounais ne passe par l’infirmerie.

« Une blessure et l’arrivée tardive de Matthis Abline en provenance de Rennes l’ont propulsé en chef de meute avec le succès que l’on connaît sur le plan des statistiques individuelles. Dès lors, difficile pour le technicien de se passer de ses services, lui qui, dans l’approche globale du jeu, préfère un attaquant plus impliqué dans les circuits de passe que ne peut l’être Mohamed », écrit le quotidien local qui laisse entendre que la suspension du Pharaon a complètement rebattu les cartes. Réponse dans un peu plus d’une heure avec la compo de RC Lens – FC Nantes.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life