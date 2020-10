FC Nantes : nouvelles tensions entre Kita et les supporters

Les rapports entre Waldemar Kita et les supporters du FC Nantes sont tellement tendus que même quand le président des Canaris tente de faire un geste pour leur faire plaisir, il est repris de volée ! Ainsi, Ouest France révèle que samedi soir, une statue d'Henri Michel, légende du FCN décédée le 24 avril 2018, sera inaugurée sur le parvis de la Beaujoire avant le choc contre le PSG. Une initiative sympathique, décidée par Kita lui-même et financée par le club. Seulement…

"C'est bien du Kita"

Seulement, l'association A la Nantaise l'a plutôt mauvaise de s'être fait doubler sur un projet qu'elle avait lancé dès le décès de l'ancien meneur de jeu. "On avait quand même lancé un financement participatif et imaginé le tournoi des légendes pour financer ce projet de statue Henri-Michel, a expliqué Éric Swidurski, fondateur d'A la Nantaise, à Ouest France. Le président du FC Nantes s’était greffé sur le tard sur le tournoi des légendes. Et là, on a appris ce mardi matin (ndlr : 27 octobre) que Kita l’individualiste, qui ne fait pas la moindre passe, a décidé de présenter sa statue. Cela reste une très bonne nouvelle de voir notre initiative se concrétiser. On ne peut que s’en féliciter."

"C’est une inauguration sans les supporters, en catimini, c’est bien du Kita, poursuit Swidurski. Pourtant, on a fait des réunions de concertations sur la nature de l’œuvre, le choix de son emplacement et la posture que pourrait adopter Henri Michel. Philippe Laurent, le directeur du musée, y a participé. Certains la souhaitaient près de Marcel-Saupin, d’autres plus proche du centre-ville… Kita a choisi la Beaujoire. Avec personne pour fêter dignement ce grand joueur qu’était Henri-Michel." Et avec l'obligation de rembourser les donateurs d'A la Nantaise. Ce n'est pas samedi que Waldemar Kita et les supporters nantais se rapprocheront…