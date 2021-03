FC Nantes : Pierre Ménès éloigne de la L2 un sérieux concurrent des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le debrief du mercato des Canaris

« Le FC Nantes va tout droit en Ligue 2. » N’allez surtout pas dire ça à Antoine Kombouaré, qui croit encore au miracle en pensant au maintien. Pourtant, les Canaris ont raté une nouvelle occasion de s’éloigner de la zone rouge en s’inclinant hier à la Beaujoire contre un Stade de Reims pourtant prenable.

Pire, le club champenois se replace désormais dans le ventre mou (12e) avec 10 points d’avance sur les Canaris. Le trou semble fait avec les cancres de L1. Le RC Strasbourg peut également en dire autant après sa victoire de prestige signée contre l’AS Monaco hier à la Meinau (1-0). Pierre Ménès ne voit plus le RCSA être inquiété par la relégation en fin de saison.

« Strasbourg est quasiment sauvé »

« Dimanche, on pouvait dire que les Strasbourgeois étaient malheureux de n’avoir fait que match nul à Lille. Cette fois, les Alsaciens ont remporté une victoire aussi étonnante que méritée, a-t-il constaté sur son blog. Strasbourg prend ses aises avec les équipes de queue et est même quasiment sauvé puisque dans le même temps, Lorient n’a pris qu’un point, Nîmes s'est incliné et Nantes a également perdu, à domicile devant une équipe de Reims qui a gagné presque sans le vouloir. L’implacable efficacité d’Abdelhamid sur coups de pied arrêtés a permis aux Rémois de transformer du plomb en or. »