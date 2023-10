FC Nantes : Pierre Ménès désigne le véritable sauveur des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Qui arrivera-t-il à stopper le FC Nantes ? Si tout n’est pas encore parfait, les Canaris savent gérer un résultat et tout mettre en œuvre pour pratiquer du beau jeu. Cette petite révolution est l’apanage de Pierre Aristouy, décrié en début de saison mais qui a su gagner les cœurs de ses dirigeants et des observateurs dont fait partie Pierre Ménès. Déjà fan de Moses Simon, l’intéressé ne peut aujourd’hui qu’applaudir le coach du FC Nantes.

« Le grand mérite en revient à Pierre Aristouy »

« Nantes a battu très facilement Montpellier 2 à 0, a-t-il analysé sur sa chaîne YouTube. Je suis extrêmement surpris de la constance de cette équipe de Nantes qui vient quand même de remporter quatre victoires sur les cinq derniers matches. Elle joue en plus au ballon avec des joueurs en perdition l’année dernière comme Moses Simon. Cette équipe est transformée et le grand mérite en revient à Pierre Aristouy, qui donne à cette équipe des idées et des bases de jeu étonnantes. Ça marche bien et je pense que Nantes est l’une des équipes séduisantes de ce début de saison. »

