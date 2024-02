FC Nantes – RC Lens : Gourvennec fait un constat sans appel, examen à venir pour les blessés

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

En conférence de presse, à l’issue de la nouvelle défaite du FC Nantes à domicile contre le RC Lens (0-1), Jocelyn Gourvennec n’a cette fois-ci pas évoqué l’arbitrage après trois matchs de rang à se plaindre des hommes au sifflet.

« On a un quart d'heure difficile. Ils nous pressent haut. On reprend le fil du match ensuite. On a quatre situations très nettes, avec un but refusé très limite et deux gros arrêts de Samba. Mais quand on ne prend pas l'ascendant, plus le tout début de 2e mi-temps où on se fait piéger... ça les met dans la configuration qu'ils maîtrisent. Ils gèrent bien leur possession. C'était difficile d'aller dans leur surface. On a mis l'énergie, mais on n'y arrive pas », a constaté le technicien, plus que jamais en danger.

« On est encore un peu grippés dans la finition »

Jocelyn Gourvennec poursuit son constat : « Les résultats ne sont pas suffisants, les matches ne basculent pas pour nous. Mais on ne lâche pas, même si par moment on manque de qualité. On est dans une situation de mauvais résultats. On se fait piéger bêtement... On fait beaucoup de bonnes choses dans le jeu, mais on est encore un peu grippés dans la finition ».

Dans l’attente des examens pour les blessures de Kelvin Amian et Moussa Sissoko, le coach nantais reste pleinement focalisé sur l’opération maintien : « On est dans la bagarre. Il y a d'autres équipes aussi. Il faut travailler comme on le fait. Avec un groupe resserré, on a gagné en intensité (…) C'est difficile, il faut faire corps ensemble. Personne ne lâche. Je pense qu'on est mieux armés pour cette 2e partie de saison ».

