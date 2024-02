FC Nantes - RC Lens : les compos sont tombées

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le RC Lens se déplace au FC Nantes ce soir à La Beaujoire. Les compos sont connues. A Lens, Wahi et Sotoca sont associés en attaque, avec Pereira Da Costa.

Les Canaris avec leur recrues et les Africains

A Nantes, on note la présence du jeune Zeze, des recrues Amian et Kadewere, et des joueurs revenus de la CAN, Castelletto et Mohamed.

📄𝗟𝗲 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 face à Lens. pic.twitter.com/ScVbZc8ZRN — FC Nantes (@FCNantes) February 3, 2024

#FCNRCL, c'est dans une heure ! ⌛️



Voici 𝐥𝐞𝐬 1⃣1⃣ 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 choisis pour démarrer cette rencontre face au @FCNantes ! 👊



➡️ De retour de suspension, Przemyslaw Frankowski réintègre le onze de départ 🔙#FierDEtreLensois pic.twitter.com/wczr5CKL0n — Racing Club de Lens (@RCLens) February 3, 2024

Podcast Men's Up Life