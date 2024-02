FC Nantes – RC Lens : une nouvelle polémique arbitrale surgit !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Si le RC Lens s’est imposé sur le terrain du FC Nantes (1-0) samedi et en a profité pour mettre la pression sur Reims et l’OM dans la course à l’Europe, les Sang et Or sont ressortis avec quelques bleus de la bataille de la Beaujoire.

Unique buteur du match, David Pereira da Costa peut même s’estimer miraculé, lui qui a fait l’objet d’un tacle assassin, bien qu’involontaire, de Nathan Zézé (51’) et qui a pu se relever.

Stéphanie Frappart pointée du doigt

Du côté des réseaux sociaux, l’action fait quand même tousser et on s’étonne que Stéphanie Frappart à la VAR n’a pas cru bon d’avertir Florent Batta de la dangerosité du geste. Sur le pré, les Lensois ont bien vu l’action et ont tenté de protester. En vain.

Encore une action qui va faire tousser après une 19ème journée de Ligue 1 largement marquée par les erreurs d’arbitrage et qui avait d’ailleurs pousser le FC Nantes à écrire à la direction technique de l’arbitrage (DTA) pour se plaindre des erreurs à répétition. Le coup de pression est visiblement passé car, là, il y avait clairement rouge pour Zézé…

#RCLens Du coup, va-t-on reparler de ce scandale ou ne faut-il rien faire car Madame Frappart (qui officiait à la VAR et qui n'a pas jugé utile d'appeler le central à regarder les images) est intouchable en France ?



— Laurent Mazure (@Laurentmazure) February 4, 2024

