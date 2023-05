Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Rencontre à six points en bas de classement ce dimanche entre le FC Nantes (17ème) et le RC Strasbourg (16ème). A la Beaujoire, les Canaris ont besoin d'une victoire pour sortir de la zone rouge. Notre direct à suivre sur But!.