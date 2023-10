FC Nantes : Simon inspiré, Castelletto spectaculaire... les héros d'un succès précieux à Strasbourg

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le match à Strasbourg ce soir s'annonçait comme un tournant pour le FC Nantes. Soit les Canaris s'inclinaient et cette deuxième défaite de rang après celle dans le derby (1-3) les replongeait dans le doute, soit ils ramenaient un résultat positif de la Meinau, ce qui prouvait que le revers à Rennes n'était qu'un accident. Après ce succès 2-1 acquis au terme d'une prestation maîtrisée, on sait donc que la série de quatre matches sans défaite pré-derby n'était pas un hasard. Sans être génial, ce FCN sait se montrer solide. Et pour peu que quelques individualités brillent, il peut même s'imposer avec autorité.

Simon était intenable !

La victoire de ce soir doit beaucoup à Moses Simon. Intenable, l'ailier nigérian a été impliqué sur les deux buts. A la 51e, il réalise un festival entre trois joueurs dans un mouchoir de poche avant de centrer. Nyamsi rate complètement son dégagement et Coco en profite pour ouvrir le score. A la 58e, Coco rend la pareille à Simon, dont la tête s'écrase sur le poteau alsacien. Mollet reprend mais Sels repousse d'un arrêt réflexe incroyable, Merlin, de volée, voit sa frappe contrée mais Moutoussamy est à l'affût et marque sur le quatrième tir nantais en trente secondes !

En plus de Simon, qui aura donc été hyper décisif sans pour autant être crédité d'une passe dé', on notre la grosse prestation de Jean-Charles Castelletto en défense. Celui qui voulait partir cet été a même failli inscrire un but magnifique d'un ciseau retourné en première période ! Marcus Coco, très remuant, a bien animé le couloir droit dans un rôle de piston qui lui convient bien, de même que son alter ego à gauche, Quentin Merlin. Chahuté par le public rennais dimanche, Matthis Abline s'est distingué par son harcèlement de la défense strasbourgeoise et son pressing en premier rideau. Mais au final, c'est tout le collectif nantais qui est à féliciter dans ce succès. Un succès grâce auquel le FCN remonte à la 8e place, à trois points seulement de la tête en attendant les autres matches de la journée. Qui l'aurait cru en août avant le début de la saison ?

