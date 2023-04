FC Nantes - Troyes : Kombouaré prêt à tenter la solution ultime pour relancer Delort ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes n’a plus de temps à perdre. Lancés dans une spirale négative et incapables de s’imposer lors de leurs huit dernières sorties, les Canaris doivent impérativement se faire respecter contre l’ESTAC (15h) pour reprendre leurs aises avec la zone de relégation. Pour l’instant, le FC Nantes compte deux points d’avance sur la zone rouge et comptera sur la science d’Antoine Kombouaré pour enfin relancer son équipe.