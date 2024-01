FC Nantes : un Canari pur jus marqué à vie par Raynald Denoueix

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Une rubrique utile. Fréquemment proposée par le quotidien L'Equipe qui donne la parole à d'anciens joueurs de football afin qu'ils partagent certains de leurs souvenirs. C'est le milieu de terrain Sébastien Piocelle qui s'y est plié, cette fois, s'attardant notamment sur l'un des grands noms du FCN, Raynald Denoueix.

"Loupé un truc avec lui"

Lorsqu'on demande à Piocelle, qui a également joué à Bastia et en Italie, quel est l'entraîneur qui l'a le plus marqué, la réponse fuse. "À Nantes, Raynald Denoueix, bien sûr. Comme directeur du centre de formation d'abord, il avait validé ma venue, il m'avait repéré avec Guy Hillion. C'est lui aussi qui m'a installé en pro, même si j'ai débuté avec Coco Suaudeau. Tactiquement, c'était quelque chose. Un vrai entraîneur. Capable en plein match ou à la mi-temps de changer des choses alors que beaucoup attendaient le lendemain pour te montrer une vidéo : "Il aurait fallu que..."

Avant que Piocelle partage un regret fort de sa carrière, encore bien vivace dans son esprit. "Je ne regrette pas mon passage à Bastia, mais avec le recul, si j'écoute mon agent, Pape Diouf, je ne dois jamais partir de Nantes (en 2000). On était en août, la saison avait commencé. Il m'a dit : "Tu fais une erreur. Tu pars alors qu'il y a la Coupe d'Europe." Il avait raison. Pareil en avril de la même saison. Je suis prêté à Bastia, Raynald Denoueix me dit : "Seb, on veut que tu reviennes". Pape m'encourage à revenir, mais je ne l'ai pas écouté par ego mal placé. J'ai l'impression d'avoir loupé un truc avec lui..."

