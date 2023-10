FC Nantes : un Rennais remue le couteau dans la plaie du derby

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Ce soir, à Strasbourg, le FC Nantes va tenter de se remettre la tête à l'endroit après sa défaite à Rennes (1-3) dimanche dernier. Une défaite aussi frustrante pour les Canaris qu'enthousiasmante pour les Rouge et Noir. En conférence de presse ce vendredi, le milieu du SRFC Benjamin Bourigeaud assure qu'il y a eu une prise de conscience dans son équipe après ce derby victorieux, même si cela ne s'est pas traduit par un résultat à Villarreal (0-1)...

"Gagner de cette manière, c'est beau"

"Il y a eu une prise de conscience et de confiance mais quand on regarde le contenu et les résultats, le début de saison n’est pas si mauvais que ça, si ce n’est le match nul contre Le Havre à la maison. Deux points supplémentaires, ça change forcément la donne en termes de classement. On est confiant, on est sûr de notre travail à l’entraînement. Le fait d’avoir gagné le derby a soulagé pas mal de monde, nous en premiers, le staff et nos supporters aussi. On sait tous, en signant au Stade Rennais, que le match à ne pas perdre est celui-ci. Le faire de cette manière, c’était beau."

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris

💬 Benjamin Bourigeaud : "On est sûr de notre travail à l’entraînement."



🗞 Le capitaine Rouge et Noir évoque le début de saison, à deux jours de la réception du PSG. — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 6, 2023

Podcast Men's Up Life