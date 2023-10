FC Nantes : un trophée pour Mohamed pour oublier son expulsion dans le derby

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Mostafa Mohamed n'a pas passé la meilleure des soirées hier au Roazhon Park. Bien pris par la défense rennaise, esseulé au sein d'une équipe dominée, l'attaquant égyptien a touché très peu de ballons et s'est procuré encore moins d'occasions. Et en plus, il a été expulsé à la 77e après un double avertissement en une minute. Sa colère exprimée à la face de Ruddy Buquet pourrait lui coûter cher, même s'il a essayé d'aller s'excuser au coup de sifflet final.

Il a obtenu près de la moitié des votes

Au lendemain de cette déception, le FC Nantes a apporté un lot de consolation à son meilleur buteur (5 réalisations en 7 matches), sous la forme du titre de meilleur Canari du mois de septembre. Auteur d'un but splendide contre l'OM (1-1) le 1er de ce mois, il a aussi participé au festival offensif face à Lorient (5-3) avec un but. L'Egyptien a récolté 47,53% des voix, devançant très nettement Moses Simon (29,47%) et Rémy Descamps (13,77%).

Le calendrier du FC Nantes pour la saison 2023-24

𝗖𝗮𝗻𝗮𝗿𝗶 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗶𝘀 de septembre by @ILIANE_INFO 📉@mmostafa_11 avec 47,53% des voix 🇪🇬🏹 — FC Nantes (@FCNantes) October 2, 2023

Podcast Men's Up Life