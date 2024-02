Le RC Lens se replace et enfonce le FC Nantes

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

A la Beaujoire, le RC Lens s'est imposé face au FC Nantes ce samedi soir. Les Canaris enregistraient pourtant les retours de la CAN de Castelletto et Mohamed, en attendant celui de Moses Simon. Et ce sont eux qui avaient dominé la première mi-temps.

Pereira Da Costa décisif, Samba aussi

En grande difficulté, Samba a sauvé les siens à plusieurs reprises (34e, 39e, 42e), leur permettant de rentrer aux vestiaires sur un score vierge. Et dès le début de la deuxième mi-temps, Pereira Da Costa, servi dans l'axe par Medina entre Castelletto et Pallois, s'en est allé tromper Lafont en croisant sa frappe du gauche (48e). Nantes, qui a perdu Sissoko, sorti suite à une blessure musculaire, a eu du mal à se relever de cette ouverture du score. Pereira Da Costa est passé proche du doublé (63e) et Wahi a raté le cadre (68e). Serein, Samba n'a plus eu à s'employer pour préserver la victoire des Sang et Or. Le portier international a gardé sa cage inviolée lors de 7 de ses 8 derniers déplacements dans l'élite. Et son équipe remonte à la 6e place de la L1. Alors que Nantes, toujours 13e, se retrouve sous la menace des équipes du bas du classement, avec seulement 3 points d'avance sur le 16e, Lyon.

Podcast Men's Up Life