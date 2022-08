FC Nantes : Kombouaré a dézingué le LOSC, représailles en vue avec Blas ?

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Antoine Kombouaré a beau prendre de l’âge et quelques rides, il n’arrive toujours pas à garder la langue dans sa poche. Hier, l’entraîneur du FC Nantes a ainsi sorti la sulfateuse pour dézinguer le LOSC au sujet du possible départ de Ludovic Blas à Lille sur ce mercato estival.

« Aujourd’hui, j’ai 4 attaquants. On en aurait 8, peut-être que je dirais pourquoi pas (le céder). Vous croyez que je travaille pour diminuer mon équipe, pour mettre en difficulté mon groupe ? Pour moi, Blas, c’est veto, a-t-il pesté hier en conférence de presse. Sportivement, c’est impensable de le voir partir et encore moins à Lille. Si c’est le cas. Ce n’est pas un projet sportif ça. Ils ont fini 10es derrière nous et surtout ils ne font pas la coupe d’Europe. Faut m’expliquer. » L’Équipe, dans son édition du jour, fait savoir que l’entourage de Blas est surpris des propos de Kombouaré, qui lui avait accordé un bon de sortie cet été.

Si l’attaquant des Canaris, rechargé à bloc, devrait bien jouer face à l’OM demain (21h), l’attitude hommasse du technicien kanak pourrait donc entraîner quelques représailles de son clan. « Ne voyant pas arriver de renforts, Kombouaré s’accroche à Blas. Mais en le retenant ainsi alors que les conditions ont été réunies pour un départ, il peut aussi le perdre », laisse entendre le quotidien sportif. Thèse défendue également par l'insider Emmanuel Merceron : « Oh le tacle ! Attention à ne pas laisser de traces. Tu flingues Lille, tu flingues le choix de Blas et donc son entourage qui le conseille. Aïe ! » Ce petit pépin dans la communication de Kombouaré sera-t-elle rédhibitoire ? Lille lâchera-t-il la grappe de Blas par respect pour le coach du FCN ? D'ici au 1er septembre, les interrogations sont légion.