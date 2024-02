FC Nantes : le mercato a souligné un échec de Kita

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Très positif depuis son arrivée au FC Nantes en décembre, Jocelyn Gourvennec n'a pas dérogé à sa ligne de conduite hier en conférence de presse. Interrogé sur le mercato, l'entraîneur a dit que ses attentes avaient été comblées et qu'il était très satisfait. Et pour cause... Comme le révèle L'Equipe, le recrutement estival a été un échec puisque cinq des neuf joueurs débarqués sur les bords de l'Erdre ont soit déjà mis les voiles, soit sont invités à le faire, soit voulaient le faire !

Seules trois recrues estivales se sont imposées

"Quitte à démentir l'essentiel de ce qui a été fait l'été dernier : Marquinhos, Adson et Lamine Diack, arrivés en début de saison, sont déjà repartis. Pierre-Gabriel est en partance. Des huit recrues de l'été ne restent plus que Duverne, Cömert, Douglas Augusto et Matthis Abline, retenu par le club dans l'espoir qu'il "transpose" (Gourvennec) sur le terrain tout ce qu'il réussit de bien à l'entraînement."

