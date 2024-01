FC Nantes Mercato : le meilleur joueur des Canaris sur le départ ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Scénario catastrophe pour le FC Nantes, Quentin Merlin se serait mis d’accord avec l’OM. Si tout reste encore à faire entre les Canaris et l’OM, concernant le transfert de l’arrière gauche, cette cession pourrait incarner un grand vide pour le reste de la saison des Canaris.

Le scénario catastrophe

Merlin constitue une des meilleures valeurs marchandes du club et est certainement un des meilleurs éléments de l’effectif de Jocelyn Gourvennec. Sur le plateau de Télénantes, ce transfert inquiète: “À ce moment-là de l’année et dans cette situation, oui, on approche le scénario catastrophe”, “Oui, laisser partir quasiment son meilleur joueur en pleine saison pose question”. Les aficionados des Nantais sont dubitatifs à propos de cette vente.

Le départ de #Merlin serait-il une catastrophe ? #FCNantes



🗣️ @mariusanita : « À ce moment-là de l’année et dans cette situation, oui »



🗣️ @ManuMerceron : « Oui, laisser partir quasiment son meilleur joueur en pleine saison pose question »



👉🏻 https://t.co/r20m1DyZS1 pic.twitter.com/NR1PW3eUHC — Maxime Buchot (@buchotm) January 23, 2024

Podcast Men's Up Life