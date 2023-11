FC Nantes - Mercato : un premier dossier bouclé en janvier

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Peu utilisé par Pierre Aristouy et laissé à disposition du Brésil pour disputer les jeux panaméricains, Marquinhos (21 ans) ne devrait pas faire de vieux os au FC Nantes. Comme révélé par The Mirror, Arsenal cherche bel et bien un nouveau prêt pour se substituer aux Canaris et accueillir leur ailier.

« La porte est grande ouverte »

Du côté de Nantes, on a déjà une réponse toute faite comme l’a annoncé David Phelippeau (Ouest-France) dans le podcast « Sans Contrôle » ce mardi : « Si Arsenal se manifeste auprès de Nantes en disant que Marquinhos ne joue pas assez et qu’il va être repris, la porte est grande ouverte ».

Malgré la CAN qui devrait voir plusieurs cadres de l’effectif (Mohamed, Simon, Ganago) partir pour un mois en janvier, le FC Nantes préfère s’appuyer sur ses autres ailiers (Bamba, Adson, Appuah) et recruter un attaquant en janvier plutôt que de faire confiance à Marquinhos.

