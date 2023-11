FC Nantes, PSG - Mercato : l'OM aussi sur Quentin Merlin ?

Récemment, Foot Mercato a annoncé que le piston gauche du FC Nantes, Quentin Merlin, a tapé dans l'œil des dirigeants du PSG, qui auraient déjà pris des renseignements pour le recruter. Un intérêt de Naples et du RB Leipzig a aussi été évoqué. Le club allemand aurait même pris de l'avance dans ce dossier puisqu'il aurait déjà pris contact avec le FCN pour connaître la disponibilité du joueur de 21 ans dès cet hiver.

Selon Ekrem Konur, spécialiste du Mercato en Turquie, l'OM suivrait aussi la situation de Merlin, ainsi que des clubs anglais et italiens. Le gaucher est sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le club des bords de l'Erdre.

🚨 Marseille are monitoring the situation of Nantes left-back Quentin Merlin.

🔵#OM 🟡#Nantes



◾ Premier League and Italian Serie A clubs have been linked with the 21-year-old French left-back.🇫🇷 pic.twitter.com/yCuzEm30mo