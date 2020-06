Bundesliga : le Bayern s’envole

false

Avec 7 points d’avance sur son rival du Borussia Dortmund, le Bayern Munich semble bien parti pour décrocher un énième titre en Allemagne.

Grâce à sa victoire récemment obtenue par la plus petite des marges (1-0) sur la pelouse de son dauphin, Munich prend sept points d’avance sur le BVB. A six journées de la fin, rien ne semble empêcher le Bayern d’obtenir son huitième titre de champion consécutif, soit le 30e de son histoire. La ville de Munich est digne de ses grands champions et ce n’est pas pour rien que le Bayern marche sur la Bundesliga depuis plusieurs années et en est le club le plus prestigieux.

Du basketball au football, en passant par le hockey sur glace, la ville de Munich connaît une multitude de champions à porter ou avoir porté ses couleurs. C’est le cas de joueurs multitâches, capables de briller à la fois autour des tables de jeu et sur les terrains. À l’image du hockeyeur canadien Greg Mueller, qui aime s’adonner au poker une fois sorti des patinoires, certains sportifs locaux semblent exceller dans de nombreux domaines !

Au top de sa forme, Joshua Kimmich a hier, une fois de plus montré tout son potentiel. Et ce n’est pas forcément par ses tâches habituelles qu’il s’est fait remarquer, mais bien par sa sublime inspiration qui a permis au Bayern d’ouvrir le score juste avant la mi-temps (43e).

Une rencontre de qualité

Dans ce Klassiker un peu particulier, le jeu a comme souvent, été au rendez-vous. Une chose est sûre : Dortmund aurait mérité mieux, notamment grâce à la qualité de jeu produite en première période. Si Lucien Favre, le technicien suisse a la tête de la formation de la Ruhr a nourri de regrets quant à l’incapacité de son équipe à se montrer décisive, il laisse tout à penser qu’il vit ses dernières semaines sur le banc des jaunes et noirs. En désaccord de plus en plus fréquent avec sa direction, Favre pourrait quitter dès cet été le Borussia et ne pas aller au terme de sa dernière année de contrat.

Impuissant, il a vu Haaland, son joyau une fois de plus titularisé en pointe, buter à deux reprises sur Boateng, d’abord sauveur de Neuer sur sa ligne de but. Ce, dès la première minute, alors que le jeune norvégien avait battu le portier munichois entre les jambes puis à la 53e, lors d’une action qui fait énormément jaser outre-Rhin. Décalé par Hazard dans la surface adverse, l’ancien salzbourgeois voit sa frappe croisée du pied gauche heurter le coude de Jerome Boateng, totalement déséquilibré au sol après une perte d’appuis, avec un bras décalé de manière irréfutable pour le défenseur central allemand. Ni l’arbitre de la rencontre, M. Stiller, ni les assistants en charge de la VAR n’interviendront. Capable de mettre à mal la stabilité défensive du Bayern, le BVB n’encaissera plus de but malgré une animation offensive adverse importante, comme a pu en témoigner l’éclair de génie de Kimmich en première période. Mais il n’en marquera pas pour autant.

Un coup de maître

Il est capable de tout. Joshua Kimmich a une fois de plus démontré toute sa palette de jeu. Au centre, à la récupération, à la conservation et à la finition, il prouve qu’il est le futur du Bayern comme personne ne peut le contester. Après une longue période de conservation offensive, le ballon arrive presque par surprise dans les pieds de l’international allemand. Avec un flegme impressionnant, il déclenche un piquet depuis l’extérieur droit de la surface. Bien trop ancré sur ses appuis, Bürki est impuissant et ne peut que tenter de sortir le ballon au-dessus de sa barre. En vain.

Comme déclaré par le consultant Patrick Guillou au micro de BeIn Sports, d’ailleurs agrémenté de chants enregistrés de supporters, « un match de cette intensité ne pouvait être marqué que d’un tel geste exceptionnel. »

Et maintenant ?

Le football allemand est définitivement de retour et une telle rencontre le prouve. Avec son lot de polémiques, mais surtout grâce à un niveau important et une intensité folle, la Bundesliga laisse bien penser le Bayern à nouveau sacré. Avec six matches à jouer et sept points d’avance sur leur victime, tout pousse à croire que les Bavarois conserveront leur bien.