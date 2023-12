Equipe de France – Mercato : un club lance l’assaut pour Hugo Lloris !

Direction LA pour Hugo Lloris. Alors que Guglielmo Vicario est devenu le numéro 1 en charge de garder les cages de Tottenham, Hugo Lloris est relégué sur le banc de touche. Le portier français n’a tout simplement pas disputé un seul match cette saison avec les Spurs. À 37 ans, rien ne le retient à Londres.

Los Angeles FC est en pourparlers avancé avec Tottenham, un accord est proche d’être trouvé, d’après Fabrizio Romano. Les Spurs auraient donné leur accord, la décision revient au champion du monde, qui doit décider de son avenir.

🚨🇺🇸 LAFC are advancing in talks to sign Hugo Lloris from Tottenham, deal being discussed on player side but MLS move considered concrete as @pokeefe1 called.



Spurs already gave the green light, it’s up to Lloris. pic.twitter.com/vUTKOgoE8X