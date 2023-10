Une légende du foot s'est éteinte, l'Angleterre en deuil

L'Angleterre vient de perdre ce samedi l'un de ses plus grands joueurs. Bobby Charlton est en effet décédé, à 86 ans.

Vainqueur de la Coupe du monde et Ballon d'Or en 1966, il avait été l'un des grands acteurs de la reconstruction de Manchester United, où il a joué 17 ans, entre 1956 et 1973. "Les mots ne seront jamais suffisants", vient de poster le club mancunien.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.



Words will never be enough.