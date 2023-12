Al-Ittihad - Mercato : départ, blessure, Madrid, le dossier Benzema rebondit encore !

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Karim Benzema fait toujours parler de lui. En dépit d'une actualité récente marquée par ses coups de moins bien et la fermeture de son compte Instagram. Hier, on apprenait même que le Ballon d’or 2022 avait quitté la ville de Djeddah alors que son club d'Al-Ittihad devait affronter ce samedi la formation d'Al-Taï.

KB9 est blessé

En réalité, et selon le média Al-Riyadiya, Benzema a demandé et obtenu de sa direction trois jours de repos "en raison de circonstances particulières." L'attaquant français se serait rendu en Espagne, à Madrid, pour se faire soigner. Car, et c'est. cette fois le quotidien Marca qui donne l'information, Benzema est blessé au pied. Tout simplement.

🚨 Desde el entorno de Benzema aseguran a MARCA que el galo está lesionado en el pie y que tiene permiso por parte del club y sus médicos para abandonar Jeddah https://t.co/oiYbA4r3Vh — MARCA (@marca) December 30, 2023

