Arabie Saoudite : Benzema puni pour ses envies d'ailleurs ?

Hier, lors de sa conférence de presse pour faire le bilan du mercato hivernal, le propriétaire de l'OL, John Textor, a reconnu avoir contacté Karim Benzema et les autorités saoudiennes pour connaître la faisabilité d'un transfert. C'est que l'attaquant de 36 ans a émis le souhait de quitter Al-Ettihad, six mois seulement après son arrivée. Trop de pression, une équipe pas adapté à son jeu et une ville qu'il n'apprécie pas. Pour le satisfaire, le royaume lui a proposé de changer de club pour rejoindre une ville plus grande.

Al-Ettihad ne s'est pas renforcé, Benzema ne partira pas

Seulement, rien n'a bougé depuis. Et comme l'explique AS, rien ne devrait bouger dans les prochaines semaines. Al-Ettihad ne devrait pas se renforcer et Benzema ne devrait pas bouger. Le quotidien espagnol laisse entendre qu'il pourrait s'agir d'une sanction envers le Ballon d'Or 2022 pour sa volonté de repartir aussi vite. Ce qui serait une bien triste façon de conclure une carrière exemplaire...

🔥 Al Ittihad ‘pasa’ de Benzema



😲 La entidad saudí no ha cumplido ninguna de las tres premisas que ‘impuso’ el astro francés antes de apartarse del equipo



✍️ @guiperezzz https://t.co/hDSx0AxC5u — Diario AS (@diarioas) February 3, 2024

