Arabie saoudite : Benzema vit un calvaire, son avenir est déjà réglé au Mercato

Recrue phare du Mercato d’Al-Ittihad, champion d’Arabie Saoudite en titre, Karim Benzema connait une période très compliquée actuellement avec son club. Incapable de gagner le moindre match depuis le 21 septembre (5 matchs sans succès), les Jaune et Noir s’enfoncent au classement (6ème à 11 points du leader)… Et on ne peut pas franchement dire que le Ballon d’Or 2022 soit à la fête.

Pas de départ en janvier pour Karim Benzema

Non seulement sa relation avec l’entraîneur Nuno Espirito Santo n’est pas idyllique mais le Français – qui a quand même marqué 6 buts et délivré 3 passes décisives en 11 matchs TTC – assiste impuissant à la déliquescence de l’équipe de Djeddah.

Malgré cette entame d’aventure compliquée, « KB9 » n’a pas l’intention de renoncer et revenir en Europe. Selon Foot Mercato, Benzema n’a pas l’intention de mettre fin à son aventure saoudienne cet hiver. L’ancienne gloire du Real Madrid est sous contrat avec les Tigres jusqu’en juin 2026…

