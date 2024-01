Arabie saoudite : Karim Benzema attendu et espéré chez un grand d'Europe !

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Autant être clair : l'opération ne se fera pas. Et Karim Benzema, moins en réussite ces dernières semaines avec son club d'Al-Ittihad, ne quittera pas l'Arabie saoudite. Il n'empêche que certains rêvent de le voir revenir en Europe. Et parmi eux, un certain Louis Saha, ancien attaquant français de Manchester United, qui aimerait voir l'ancien Lyonnais porter la tunique des Red Devils.

"Juste un rêve"

Des propos accordés à BettingOds.

"C'est juste un rêve, mais Karim est toujours un gars très professionnel, c'est le genre d'attaquant dont Hojlund apprendra, mais ce n'est qu'un fantasme. Bien sûr, il va bouleverser la ligne de front de United et c'est ce dont ils ont besoin. Il marquera certainement des buts et il enchaînera beaucoup mieux le jeu. Karim n'est peut-être pas le plus rapide et le plus fort, mais il est très intelligent à l'intérieur de la surface. Le type de courses qu'il effectue doit être étudié d'une certaine manière. Si vous êtes comme Mbappé qui est très rapide, il récupérera le ballon. tôt parce qu'il a cet avantage précoce, Hojlund n'est pas si rapide, c'est un garçon grand donc il a besoin d'une mentalité où il cherche des liens entre ses milieux de terrain et ses ailiers."

