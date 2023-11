Arabie saoudite : le nouveau Ballon d’Or de Messi utilisé pour faire enrager Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Si Cristiano Ronaldo avait assuré ces derniers mois que la guerre entre lui et Lionel Messi était terminée depuis que les deux superstars ont quitté l’Europe, la victoire de la Pulga lundi lors de la 67ème cérémonie du Ballon d’Or a ravivé quelques tensions.

Cristiano Ronaldo a répondu aux fans d’Al-Ettifaq

On avait déjà vu CR7 rire jaune sur Instagram du 8ème Ballon d’Or de la Pulga. Mardi, Cristiano Ronaldo n’a pas apprécié d’être chambré par les fans d’Al-Ettifaq, chantant le nom de Lionel Messi pour le contrarier.

Agacé, le Portugais a demandé aux fans dans le parcage visiteurs de se taire… avant de les chambrer à son tour en leur disant au revoir après la qualification de son équipe. Absent de la liste du Ballon d’Or et pour la première fois depuis 2003, CR7 ne désespère pas revenir dans la course en 2024 s’il poursuit sur sa lancée actuelle avec Al-Nassr (14 buts en 15 matchs) et brille à l’Euro avec le Portugal.

