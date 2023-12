Cristiano Ronaldo poste un cliché qui relance la rivalité avec Messi

Accusé de se la couler douce depuis son départ à l’Inter Miami (MLS) où il profite de longues vacances en décembre – janvier, Lionel Messi (36 ans) a répondu sur Instagram en s’affichant, abdominaux bien dessinés, en compagnie de sa femme Antonela Roccuzzo à la salle de sport.

Si la Pulga semble plus affûté que jamais, que dire de Cristiano Ronaldo ? A 38 ans, le Portugais a répondu ce jeudi à Messi en s’affichant lui aussi sur les machines… Avec une musculature encore plus impressionnante.

Bien qu’il ne soit pas le GOAT au nombre de Ballons d’Or remportées (5 contre 8), CR7 demeure le véritable patron quand il s’agit de soulever de la fonte… Prochaines retrouvailles – les 38ème sur un terrain de foot - : le 1 février prochain à la Kingdom Arena de Riyadh pour un match amical Al-Nassr – Inter Miami.

Pour résumer

Si elle s’était un peu calmée, la rivalité entre Cristiano Ronaldo (38 ans) et Lionel Messi (36 ans) semble repartie de plus belle … Mais avec beaucoup de second degré. Dans des réponses via Instagram sur la manière dont ils s'entretiennent.