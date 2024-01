FIFA The Best 2023 : entre Messi, Mbappé et Haaland, le nom du vainqueur est connu !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Comme attendu et comme l'année dernière, Lionel Messi a remporté le prix FIFA The Best, récompensant le meilleur joueur de l'année 2023. La star argentine a devancé Erling Haaland et Kylian Mbappé. Il s'agit du même podium que pour le Ballon d'Or 2023.

#TheBest Lionel Messi fue elegido por la @FIFAcom como el mejor jugador de la temporada 2023.



¡Felicitaciones, capitán! Siempre THE BEST 🇦🇷 🐐 pic.twitter.com/shD7ovFVwC — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) January 15, 2024

