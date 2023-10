Georgina Rodriguez, madame Cristiano Ronaldo, prend position dans le conflit isaélo-palestinien

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Plus un jour ne passe sans que la presse internationale n’évoque le conflit qui déchire Israël et la Palestine. Au cœur de cette guerre sans fin, les habitants de la bande de Gaza se retrouvent bombardés et exilés, dans le meilleur des cas. Face à cette escalade de violence, tous les avis des célébrités sont scrutés.

Un message des plus pacifistes

Georgina Rodriguez et Katia Aveiro n'ont pas dérogé à la règle. Dans un message des plus pacifistes, la compagne et la sœur respectives de Cristiano Ronaldo ont apporté sur Instagram leur soutien à la Palestine et aux enfants victimes, malgré eux, de la guerre.

Georgina Rodriguez (Femme de Cristiano Ronaldo) et Katia Aveiro (Sœur de Cristiano Ronaldo) apportent sur Instagram leur soutient à la Palestine et aux enfants victimes, malgré eux, de la guerre. 😔🙏 pic.twitter.com/950eZAG2rm — Actu CR7🐐 (@ActuCR7_) October 11, 2023

