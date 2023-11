Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo s’arrachent les cheveux !

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Cristiano Ronaldo a beaucoup fait parler de lui cette semaine. Déjà remarqué après un commentaire acide suite au sacre de Lionel Messi au Ballon d’Or, le Portugais a été critiqué pour son attitude lors du match entre Al-Nassr et Al-Ettifaq en demandant le changement de l’arbitre ! Cette fois-ci, CR7 est encore au centre de l’actualité en raison de son investissement dans plusieurs cliniques de greffe capillaire (Insparya Medical Clinic) dont Georgina Rodriguez est l’ambassadrice.

Le couple CR7-Georgina n’a pas souhaité commenter

Selon El Confidencial, ces centres posent des problèmes : l’agence fiscale a ouvert un dossier à la suite de l’émission de factures sans TVA à des centaines de clients entre 2019 et 2021. Le média espagnol explique que l’agence fiscale examine les relevés bancaires de huit comptes qui appartiennent au joueur et à sa compagne, des paiements en espèces ainsi la liste anonymisée des patients avec les interventions effectuées. De son côté, le couple n’a pas souhaité commenter cette affaire et laisse ses avocats gérer ce dossier.

‍🦱 La empresa de trasplante e injerto capilar de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, investigada por Hacienda 👇 https://t.co/4mg2dRbLWJ — MARCA (@marca) November 2, 2023

