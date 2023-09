Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

On n’arrête plus Georgina Rodriguez ! Alors que Cristiano Ronaldo semble avoir enfin trouvé son rythme de croisière en Arabie saoudite, où il enchaîne les buts, sa compagne saute de vol en vol pour son plus grand plaisir personnel.

Georgina aime le yoga

Non contente d’avoir fait un récent petit tour à Venise, pour le festival du film, puis à Madrid, où elle a rencontré CR7, la belle Argentine s’est encore envoyée en l’air dans le but de pratiquer du yoga ! Toute en blanc, celle-ci a partagé plusieurs clichés sexy de ce moment où elle a pu retrouver une bonne partie de sa famille.

Podcast Men's Up Life