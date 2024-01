Georgina Rodriguez publie un message qui en dit long sur son couple avec Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Ceux qui doutaient d’un potentielle prise de distance entre Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo depuis la signature de ce dernier en Arabie saoudite il y a un an risquent d’être fortement déçus. Les deux tourtereaux filent toujours le parfait amour dans le Golfe !

« Ma famille, ma vie »

Pour lancer cette année 2024 sur les réseaux sociaux, la belle Argentine a ainsi publié une série de clichés - « Mi familia, mi vida » - de leur parfait amour en compagnie de leur famille et leurs proches. On peut d’ailleurs reconnaître parmi eux Edu Aguirre, journaliste d’El Chiringuito...

Podcast Men's Up Life