Lionel Messi signe un autographe en plein bouchon ! (vidéo)

Leo Messi vient de reprendre la compétition avec l'Inter Miami après avoir été blessé sur la fin de l'année 2023, ce qui ne l'a pas empêché de recevoir le Ballon d'Or et le trophée FIFA The Best.

Sympa, la Pulga

Mais c'est au volant que l’Argentin a fait le bonheur d'un fan. A l'arrêt sur l'autoroute à cause d'un bouchon, la Pulga a signé un maillot de l'Argentine que lui a envoyé un automobiliste coincé à ses côtés. Et avec le sourire. Une scène peu commune.

