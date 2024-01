Neymar fait encore des siennes, un troisième enfant né de ses infidélités ?

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Alors qu’il vient tout juste d’être papa pour la deuxième fois avec la petite Mavie, née de sa romance avec Bruna Biancardi, Neymar Jr pourrait bien voir sa famille s’agrandir à cause de ses infidélités.

Neymar va demander un test ADN pour s’assurer qu’il est bien le père

La bombe est lâchée par le journaliste People brésilien Leo Dias à ses 15 millions de suiveurs sur Instagram : le « N°10 » du Brésil et d’Al-Hilal, qui est actuellement blessé, devrait être papa pour la troisième fois. La mère ? Une top modèle brésilienne du nom d’Amanda Kimberly.

Si son entourage a d’ores et déjà fait savoir à la presse que Neymar Jr assumera ses responsabilités, un test ADN sera néanmoins réalisé à la naissance du bébé pour s’assurer que ce dernier est bien de lui. Comme il l’a fait avec la mère de son premier fils David Lucas et avec Bruna pour le bien de sa fille, l’ancien joueur du Barça et du PSG entend garder une « super » relation avec Amanda Kimberly.

