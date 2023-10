Cristiano Ronaldo rit jaune après le sacre de Messi, l'Argentin lui rend hommage

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Hier soir, Lionel Messi a, sans surprise, remporté son huitième Ballon d'Or. Une récompense qu'il doit essentiellement à sa victoire en Coupe du monde avec l'Argentine puisqu'il a disparu de la circulation ensuite avec le PSG et a quitté l'Europe à l'intersaison pour rejoindre l'Inter Miami. Erling Haaland, qui a tout gagné avec Manchester City mais n'était pas au Mondial), a fini 2e. Kylian Mbappé, qui a brillé au Mondial, moins avec le PSG, termine 3e. Cristiano Ronaldo, lui, ne faisait pas partie des nominés, en raison de sa première partie de saison calamiteuse avec Manchester United, de son petit Mondial puis de son départ en Arabie Saoudite. Mais cela ne l'a pas empêché de l'avoir mauvaise...

"Ce fut une très belle bataille"

Le Portugais a en effet mis des émojis qui rigolent en commentaire d'un poste de Tomas Roncero après le sacre de Messi. Toujours très attaché aux statistiques, CR7 a forcément noté qu'il avait plus marqué que Messi lors de la saison écoulée. Mais les buts ne sauraient rivaliser avec un sacre en Coupe du monde... L'Argentin, lui, a été grand seigneur puisqu'il a déclaré au sujet de son bras de fer avec Ronaldo : "Ce fut une très belle bataille, entre guillemets, au niveau sportif. Nous nous sommes nourris mutuellement de cette rivalité, car nous sommes tous deux de grands compétiteurs. Ce fut une période très agréable à vivre pour nous deux et pour les gens qui aiment le football. Je pense que nous avons beaucoup de mérite d’être parvenus à nous maintenir au sommet pendant si longtemps. Parce que comme on dit, c’est facile d’y arriver. Ce qui est difficile, c’est d’y rester. Et nous sommes restés au sommet pendant dix, quinze ans. Je ne sais pas combien de temps… C’est très difficile de tenir à ce niveau-là et c’est spectaculaire. Je pense que ça reste un grand souvenir pour tous ceux qui nous ont suivi".

🗣 "Ce fut une très belle bataille"

Messi salue Ronaldo. La fin d'une époque. https://t.co/yeIypytShx — RMC Sport (@RMCsport) October 31, 2023

Podcast Men's Up Life