Real Madrid : la petite infidélité de Benzema avec le FC Barcelone

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Auteur d’un début de saison époustouflant, Jude Bellingham a reçu le Trophée Kopa, qui récompense le meilleur espoir de l’année écoulée. Et pour ce trophée, contrairement au Ballon d’Or où ce sont les journalistes qui votent, ce sont les anciens Ballons d’Or qui choisissent le vainqueur.

Benzema snobe Musiala pour Pedri...

Karim Benzema, lauréat 2022, a donc participé. Dans son édition du jour, France Football a dévoilé le détail des votes et on a pu découvrir que le Français a misé sur Eduardo Camavinga et Jude Bellingham... en prenant le soin de snober Jamal Musiala (Bayern Munich) pour privilégier Pedri (FC Barcelone) dans son Top 3.

Las portadas deportivas del 4 de noviembre de 2023 https://t.co/9JdGYarqrO — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) November 4, 2023

Podcast Men's Up Life