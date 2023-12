Wanda Nara défigurée par un horrible œil au beurre noir !

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

« Ecchymose sur un œil particulièrement visible, généralement due à un coup, et qui laisse une trace noire au niveau des paupières et du bas des yeux. Peut mettre plusieurs jours avant de disparaître. » La définition du mot « cocard » n’incite pas à l’optimisme quand on voit le visage tuméfié de Wanda Nara sur son dernier cliché Instagram.

« Surprise à Rome, maman en demi-finale »

La compagne de Mauro Icardi a en effet laissé planer le doute sur l’origine de son mal mais on croit deviner que cet œil au beurre noir soit la résultante d’un choc lors de sa dernière chorégraphie dans le programme italien de « Danse avec les Stars ». « Surprise à Rome, maman en demi-finale », a-t-elle seulement commenté suite à sa performance. Les lanceurs de rumeurs ont fait le reste.

Podcast Men's Up Life