Wanda Nara présente le seul et unique amour de sa vie

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Wanda Nara a laissé tomber les tenues sexy, le strass, les paillettes et les décolletés pigeonnants pour faire dans la simplicité : parler de l’amour de sa maman. Très proche de sa mère, la compagne de Mauro Icardi n’a pas tari d’éloges à son sujet sur son compte Instagram.

« Existe-t-il un plus grand amour que celui de maman ? »

« Existe-t-il un plus grand amour que celui de maman ? J'ai connu l'amour quand ma mère m'a tenu dans ses bras pour la première fois, quand j'ai grandi et que j'ai eu mes enfants, j'ai encore plus apprécié ma mère, elle est la meilleure, a-t-elle affirmé avec émotion. Si tu l'as, prends soin d'elle et si tu ne le fais pas, souviens-toi d'elle tous les jours. »

Podcast Men's Up Life