Ancelotti met un taquet à Vinicius au Real Madrid, Xavi enrage au FC Barcelone

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

MARCA : « Un Atlético géant »

Le Real Madrid a été éliminé par l’Atlético Madrid hier en 8es de finale de la Coupe du Roi (4-2, ap). Si Antoine Griezmann a été l’homme du match, Carlo Ancelotti a pris sur lui cette défaite : « Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs. Ils ont tout donné, comme ils le font à chaque match. »

AS : « Un coup de Griezmann »

Vinicius Junior a failli déraper. L’ailier brésilien du Real Madrid a écopé d’un jaune avant de se prendre le bec avec ses adversaires en fin de match. « Vinicius doit apprendre de cela mais c’était un match avec beaucoup de duels, a-t-il analysé. Dans ces cas-là, il arrive qu’on ne soit pas capable de garder la tête froide. »

Presse catalane

SPORT : « Réaction à temps »

Mené au score, le FC Barcelone s’est fait violence avec une remontada digne de ce nom contre Unionista (3-1). « Parfois nous jouons bien et parfois non et cela me désespère. C'est pourquoi je dis toujours que nous sommes une équipe en construction », a résumé Xavi en conférence de presse.

MUNDO DEPORTIVO : « Barça et Atlético oui, Madrid non »

Mundo Deportivo prend un malin plaisir à afficher la non qualification du Real Madrid en quarts de finale de la Coupe du Roi, que verront pour leur part le FC Barcelone et l’Atlético Madrid.

Podcast Men's Up Life